Объем вложений «Квадры» в обновление муниципальных сетей Воронежа приблизился к 2 млрд рублей

За четыре года концессии ПАО «Квадра» вложила в обновление муниципальных объектов (ранее их обслуживало МКП «Воронежтеплосеть») в Воронеже 2,06 млрд руб. Половина от этой суммы пришлась на затраты для замены теплосетей – 1,02 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В этом году «Квадра» планирует направить в городские активы еще 513 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе воронежского филиала компании. Из инвестиций на пятый год концессии 320 млн руб. должны пойти на техперевооружение оборудования, 223 млн руб. — на ремонт. В частности, «Квадра» планирует заменить 8,4 км изношенных участков трубопроводов стальными трубами в пенополимерминеральной изоляции.

«Самые масштабные работы пройдут на улице Краснозвезной, 2. Здесь обновят 490 метров магистрального трубопровода. Данный участок — первый от котельной. Ранее на нем фиксировались повреждения, а для ремонта трубопровода приходилось отключать всю теплотрассу. Также на Ленинском проспекте продолжится реконструкция магистрального участка теплосети. Три года подряд обновляем здесь концессионные участки магистральной теплосети. В этом году заменим 180 м трубопровода диаметром 400 мм, построим тепловую камеру»,— рассказали в «Квадре».

В компании также планируют реконструировать тепловой пункт на улице 45-й Стрелковой Дивизии, 123а. Там хотят установить блочно-модульный корпус, в котором разместятся тепломеханическое и насосное оборудование, системы автоматики. За четыре года концессии специалисты компании заменили 85,86 км муниципальных теплосетей, модернизировали 43 центральных тепловых пункта «Воронежтеплосети» (затраты составили 196 млн руб.), обновили 49 муниципальных котельных (387,6 млн руб.) и восстановили линии рециркуляции горячего водоснабжения в 87 домах (12,5 млн руб.).

Алина Морозова