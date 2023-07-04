Генсовет «Единой России» выдвинул спикера Липецкого облсовета Дмитрия Аверова на довыборы в Госдуму

В Москве на заседании Генерального совета партии «Единая Россия» принято решение о выдвижении на дополнительные выборы в Госдуму председателя Липецкого облсовета Дмитрия Аверова. Его кандидатура прошла тайное голосование, на котором получила поддержку однопартийцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июне господин Аверов выиграл предварительное голосование для определения кандидата на участие в грядущих довыборах в Госдуму по 114-му избирательному округу. Довыборы были объявлены в связи с недавней смертью парламентария Николая Борцова. За спикера облсовета проголосовали 15 705 человек, всего в праймериз участвовали 20 497.

После выдвижения на праймериз Дмитрия Аверова губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о поддержке своего бывшего заместителя. Известно, что помимо господина Аверова на мандат депутата Госдумы претендует лидер фракции КПРФ в облсовете Сергей Токарев.

Сергей Толмачев