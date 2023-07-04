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Губернатор раскритиковал подчиненных за медленное восстановление Белгородской области после обстрелов

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 4 июля, провел совещание по восстановлению города Шебекино и села Новая Таволжанка после обстрелов ВСУ в конце мая и начале июня. По его итогам губернатор раскритиковал подчиненных за недостаточные темпы работ. Населенные пункты на сегодня восстановлены «только на 10%», сообщил господин Гладков в своем telegram-канале.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Это, конечно, недопустимо. Поэтому пришлось принимать кадровые решения. Надоело призывать и убеждать, а зачастую уговаривать людей выполнять работу, работу, за которую они получают заработную плату»,— заявил глава приграничного региона


Ранее сегодня он сегодня уволил заместителя по строительному блоку и экс-мэра Белгорода Константина Полежаева.

«Сразу после совещания» господин Гладков, как сообщил он сам в telegram-канале, выехал в Шебекино и проверил восстановление двух участков, «закрепленных за мэром Белгорода Валентином Демидовым и главой Белгородского района Владимиром Перцевым».

«В лучшую сторону отмечаю организацию работы у Валентина Демидова и по количеству людей, и по объему выполненных работ, и по владению ситуацией на объектах. В худшую сторону пока вынужден отметить Владимира Перцева. Надеюсь, что он изменит свое отношение к происходящему уже сегодня»,— заключил губернатор.

Основные работы по восстановлению Шебекина планируют завершить к августу, чтобы дать местным жителям возможность вернуться домой. Пока на фоне сократившейся интенсивности обстрелов такое решение приняли порядка 10% шебекинцев.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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