Жителю Тамбовской области назначили срок в колонии-поселении за призывы к захвату власти

Моршанский райсуд Тамбова признал местного жителя виновным в публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона, ему назначено наказание в виде трех лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В суде установлено, что мужчина пропагандировал враждебное отношение к сотрудникам правоохранительных органов и разделял идеологические основы межрегионального общественного объединения, отрицающего распад СССР как государства. На своей странице «ВКонтакте» он размещал тексты и изображения, содержащие побуждение к созданию вооруженных групп с целью захвата власти и к совершению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Подсудимый вину не признал. В картотеке дел суда скрыта информация о его имени. Приговор в законную силу еще не вступил.

Сергей Толмачев