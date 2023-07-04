Песков: все беспилотники, атаковавшие Москву, были уничтожены или нейтрализованы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал атаку беспилотников на Москву, которую совершили сегодня, 4 июля, утром. Он отметил, что все БПЛА были уничтожены или нейтрализованы системами противовоздушной обороны (ПВО) или радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Дмитрия Пескова спросили, считают ли в Кремле, что уровень защищенности Москвы удалось повысить. «Мы, конечно же, не можем давать профессиональную оценку работы нашей системы защиты от подобных нападений. Мы можем лишь констатировать, что все эти дроны были или уничтожены, или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Вот это абсолютно очевидный факт»,— сказал он журналистам.

Сегодня утром СМИ сообщили, что в Новой Москве сбили два беспилотника, еще по одному — в Калужской области и в районе подмосковной Кубинки. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку, но не уточнил, сколько беспилотников было сбито. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал о четырех сбитых беспилотниках в Новой Москве. Позже в Минобороны сообщили, что в Новой Москве уничтожили четыре БПЛА, еще один — в Одинцовском городском округе Московской области.

Утром в Росавиации также сообщили о введении ограничений на прилет и вылет самолетов во Внуково. Их сняли в 8:00. Ведомство сообщало, что шесть рейсов переведены из Внуково в другие аэропорты. По информации ТАСС, к 7:30 таких рейсов было 14. Также еще более 30 рейсов было задержано. «РИА Новости» писало, что два беспилотника упали недалеко от аэропорта Внуково.

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Олеся Павленко