При ударе по Краматорску 27 июня погиб ветеран морской пехоты США

В результате удара по Краматорску 27 июня погиб ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи, сообщил телеканал CBS со ссылкой на семью погибшего. Минобороны в тот день сообщало о поражении «пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ». На сюжет CBS обратило внимание издание «Страна.ua».

Сообщается, что господин Торторичи прибыл на Украину 15 месяцев назад и вступил в Интернациональный легион территориальной обороны для участия в военных действиях на стороне Киева. По словам родственников военного, он находился в ресторане, в который затем прилетела ракета.

29 июня CNN сообщил, что при ударе вооруженных сил России по Краматорску погибли двое военных из США и Великобритании.

Удар по Краматорску был нанесен 27 июня. После удара начался пожар. По последним данным властей Украины, в результате погибли 12 человек, в том числе 4 ребенка. Были ранены не менее 60 человек. Власти Украины утверждают, что удар нанесли по краматорскому кафе. В ответ на это в Кремле заявили, что ударов по гражданским объектам на Украине ВС РФ не наносят.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит бить по «собраниям» наемников, как это было в Краматорске.

Позднее стало известно, что в результате удара по Краматорску 27 июня погибли трое граждан Колумбии. «В момент поражения цели колумбийские гражданские лица оказались в ресторане, располагающемся в том же здании»,— прокомментировал МИД России гибель колумбийцев.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов