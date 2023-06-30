Лавров: Россия продолжить бить по собраниям наемников, как это было в Краматорске

Иностранные наемники использовали гражданскую инфраструктуру в Краматорске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по ситуации на Украине и другим международным вопросам. Министр подчеркнул, что российские военные будут бить по подобным «собраниям» боевиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«То, что Украина использует гражданские объекты для проведения всяких совещаний наемников, западных генералов и инструкторов со своими военными,— это вина Украины. Если мы будем обнаруживать вот такие собрания наподобие того, что было на днях в Краматорске, мы будем их уничтожать»,— заявил господин Лавров.

Сергей Лавров также попросил страны НАТО обратить внимание на то, что ВСУ «используют гражданскую инфраструктуру постоянно и регулярно для размещения своих тяжелых вооружений». По его словам, использование гражданских объектов в военных целях является военным преступлением.

Ранее телеканал CNN сообщил, что при ударе по Краматорску погибли двое военных из США и Великобритании. По данным телеканала, военный из США Ник Дакворт и британский военный Мо Хорник получили легкие ранения. Ник Дакворт и Мо Хорник находились на территории Украины исключительно в качестве военных инструкторов, сообщает телеканал. Ник Дакворт признал, что на месте удара по Крамоторску «присутствовали военные», но их было «очень мало».

27 июня российская армия нанесла удар по кафе в Краматорске, в результате которого возник пожар. По данным украинской стороны, число погибших достигло 10 человек, в их числе 3 ребенка, около 60 человек пострадали. Минобороны РФ заявило, что в Краматорске был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот удар, напомнил, что российские военные не наносят удары по гражданской инфраструктуре.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Мотызлевская