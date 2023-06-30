Посла Колумбии вызвали в МИД России из-за трех погибших в Краматорске колумбийцев

Посла Колумбии Эктора Исидро Аренаса Нейра пригласили в МИД России в связи с гибелью трех колумбийцев в результате удара по Краматорску 27 июня. Минобороны в тот день сообщало о поражении «пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ». МИД России дал пояснения по поводу случившегося и посоветовал послу рекомендовать гражданам Колумбии не посещать места боевых действий.

«Обратили внимание посла на настоятельную необходимость рекомендовать колумбийским гражданам воздержаться от посещения территорий, находящихся в зоне ведения боевых действий»,— говорится в сообщении на сайте МИД России.

МИД России вслед за Минобороны отметил, что целью российского удара по Краматорску был пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. «В момент поражения цели колумбийские гражданские лица оказались в ресторане, располагающемся в том же здании»,— говорится в сообщении ведомства. В МИДе заявили, что граждане Колумбии знали, что находятся в близи линии огня. «Желаем колумбийским гражданам скорейшего восстановления и возвращения в безопасное место»,— добавили в МИД РФ.

Удар по Краматорску был нанесен 27 июня. После удара начался пожар. По последним данным властей Украины, в результате погибли 12 человек, в том числе четверо детей. Были ранены не менее 60 человек. Власти Украины утверждают, что удар нанесли по краматорскому кафе. В ответ на это в Кремле заявили, что ударов по гражданским объектам на Украине ВС РФ не наносят. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит бить по «собраниям» наемников, как это было в Краматорске.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина