Главные новости за 29 июня. Белгород, Воронеж, Липецк, Орел

«Новые люди» не будут выдвигать своего кандидата на выборы губернатора Воронежской области

Липецкого заключенного подозревают в убийстве майора ФСИН

Осужденный директор администрации городских кладбищ Воронежа Хаустов покинул свой пост

Воронежского бизнесмена, стрелявшего по полицейским из фейерверка, признали невменяемым

Орловские власти планируют закупить 107 автобусов за 534,4 млн рублей

10% жителей белгородского Шебекина вернулись в свои дома

За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 32 снаряда