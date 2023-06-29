Липецкого заключенного подозревают в убийстве майора ФСИН

Липецкое управление СКР возбудило уголовное дело об убийстве (ч.2 ст. 105 УК РФ, лишение свободы вплоть до пожизненного) и дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества (ч.3 ст. 321 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Подозреваемым является 26-летний заключенный колонии №6 в Липецке. По данным Gorod48, речь идет о Евгении Комове.

По версии следствия, накануне осужденный на 14 лет 26-летний мужчина нарушил правила внутреннего распорядка и должен был отправиться в штрафной изолятор. Во время перехода он напал на начальника отряда. Заключенный нанес ему два удара острым металлическим предметом и не менее десяти — кулаками. Майор внутренней службы скончался от полученных травм в медучреждении.

Фигурант уголовного дела признал вину, дал показания на месте происшествия. Наказание он отбывал за интимную связь с несовершеннолетней, убийство ее матери и покушение на убийство ее отца в Ельце.

Gorod48 со ссылкой на пресс-службу УФСИН сообщило, что раненый офицер сумел удержать нападавшего до прибытия помощи: «Руководством ФСИН России принято решение о представлении погибшего сотрудника к государственной награде за проявленное мужество».

Алина Морозова

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