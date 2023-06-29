За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 32 снаряда

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram информацию об ударах, нанесенных ВСУ ударах по региону за 28 июня. По его данным, украинские силовики выпустили по Белгородской области 32 снаряда, пострадавших и разрушений в результате нет.

В Белгородском районе из артиллерии обстреляли село Красный Хутор, зафиксировано восемь прилетов.

В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с беспилотников сброшено три взрывных устройства.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено пять минометных и семь артиллерийских снарядов.

В Шебекинском горокруге под обстрел попало село Терезовка. Зафиксировано два прилета, били из артиллерии. Еще шесть минометных снарядов было выпущено по МАПП «Шебекино».

Интенсивность обстрелов Белгородской области в последние дни снизилась. С середины июня на защиту Белгородской области прибывали дополнительные силы, в том числе чеченского подразделения «Ахмата». 26 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о предотвращении бойцами «Ахмата» очередной попытки украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в Белгородскую область.

С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

Подробнее о том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляциях «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова