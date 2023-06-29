Воронежского бизнесмена, стрелявшего по полицейским из фейерверка, признали невменяемым

Уголовное дело в отношении директора воронежского ООО «Инвестиционно-управляющая компания “Дон”» Евгения Васильева передано в суд. Об этом сообщили в региональном управлении СКР. Бизнесмен обвиняется в покушении на применение насилия в отношении представителя власти (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Судебно-психиатрическая экспертиза выявила, что господин Васильев страдает хроническим психическим расстройством. «В момент совершения уголовно-наказуемого деяния он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа»,— рассказали в управлении СКР. Дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

В основу уголовного дела легли события утра 6 февраля 2023 года. По версии следствия, господин Васильев из окна водительской двери своего Toyota Land Cruiser произвел несколько выстрелов из пиротехнического устройства в сторону преследовавшего его автомобиля ДПС. Сотрудники ГИБДД попытались остановить его за то, что тот опасно маневрировал на дороге.

В машине господина Васильева находилось дикое животное — каракал. После задержания полицейские обратились к руководству Воронежского зоопарка для содействия в изъятии зверя. Каракала поместили в клетку и отвезли на временную передержку в зоопарк.

Евгений Васильев назвал свой поступок неудачной шуткой. Его защита выступала против заключения подозреваемого под стражу. Господин Васильев является сыном бывшего депутата воронежской облдумы и экс-главы ЮВЖД Ивана Васильева.

Алина Морозова

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