Орловские власти планируют закупить 107 автобусов за 534,4 млн рублей

Федеральные власти одобрили заявку правительства Орловской области на получение кредита на 534,4 млн руб. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Эту сумму планируют потратить на закупку 107 автобусов.

Средства будут направлены на приобретение 70 автобусов для малых городов и сел региона и 37 автобусов «для модернизации подвижного состава в целях развития жилищного строительства».

В прошлом году Орловская область получила из федерального бюджета кредит на 823,8 млн руб. и купила на эти средства 48 низкопольных газомоторных автобусов.

Почему несколько воронежских перевозчиков хотели продавать автобусы — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова