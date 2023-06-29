Осужденный директор администрации городских кладбищ Воронежа Хаустов покинул свой пост

Директор МКУ «Администрация городских кладбищ» (АГК) Андрей Хаустов покинул должность. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в мэрии.

В июне исполняющим обязанности директора стал Андрей Шкитырь, работающий в учреждении с 2018 года. Ранее он был комендантом Никольского и Лесного кладбищ.

Андрея Хаустова задержали 7 декабря 2021 года. Изначально его подозревали в выделении могилы на закрытом Юго-Западном кладбище за 500 тыс. руб. Из-за этого в отношении Хаустова возбудили уголовное дело о покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 290 УК РФ). Спустя год стало известно о переквалификации дела на более мягкую статью — о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По версии правоохранителей, с марта по декабрь 2021 года директор поручал сотрудникам ритуальных организаций хоронить воронежцев в обход правил за вознаграждение. За это время они заработали 1,8 млн руб., которые в итоге фигурировали при рассмотрении дела в суде.

В марте 2023 года Советский райсуд признал Хаустова виновным и приговорил к штрафу в размере 70 тыс. руб. С этим не согласилась воронежская ассоциация предприятий похоронной отрасли и написала заявление на имя прокурора Воронежа Романа Лаща. Однако правоохранители отказались обжаловать приговор.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Не сдвинули с мертвой точки».

Алина Морозова