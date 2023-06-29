10% жителей белгородского Шебекина вернулись в свои дома

10% от общей численности жителей белгородского города Шебекина, покинувших свое жилье из-за обстрелов, уже вернулись в свои дома. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона выразил надежду, что до 1 августа в городе завершатся работы по закрытию тепловых контуров крыш и окон домов, подлежащих ремонту после обстрела.

«Если ситуация продолжит оставаться такой же, как сейчас, я говорю об оперативной обстановке, об обстрелах, то начиная с понедельника будем предлагать жителям, у которых квартиры и дома не разрушены, потихонечку возвращаться в свои жилые помещения»,— написал Вячеслав Гладков.

Шебекинский горокруг подверался интенсивным обстрелам со стороны Украины в конце мая и в начале июня. Из-за этого тысячи жителей эвакуировались в пункты временного размещения. Сейчас интенсивность обстрелов снизилась. Шебекинская больница официально возобновила прием пациентов, глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил о возобновлении работы торговых предприятий.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова