Костомаров опубликовал второе видео тренировок с протезами на ногах

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду 46-летний Роман Костомаров опубликовал второе видео тренировок после протезирования ног. На кадрах видно, что на руках у спортсмена пока нет протезов. Первое видео господин Костомаров опубликовал 26 июня.

«Каждый день стараюсь делать что-то новое. Но хочется уже бежать и прыгать!» — говорится в подписи спортсмена к опубликованному в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией и запрещена) видеоролику.

В январе господин Костомаров был госпитализирован с пневмонией. В феврале СМИ писали, что ему проводят ампутации. Также сообщалось о его проблеме с сосудами головного мозга, втором инсульте и медикаментозном сне.

8 мая Роман Костомаров написал первый после госпитализации пост, но подробностей о своем здоровье не привел. 27 июня источник ТАСС сообщил, что к протезированию рук спортсмена пока еще не приступали, он все еще находится в реанимации и занимается на ножных протезах не более часа в день.

Эрдни Кагалтынов