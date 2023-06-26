Главные новости за 24-25 июня. Белгород, Воронеж, Липецк

К концу дня воскресенья, 26 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» покинули территорию Липецкой и Воронежской областей.

Также было снято ограничение на передвижение гражданских по трассе М4 «Дон», отменены введенные ранее запреты на въезд в ряд населенных пунктов.

В регионах Черноземья начали отменять и запреты на массовые мероприятия, введенные 24 июня.

В Воронежской области после завершения так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву начинают подсчитывать ущерб от прохождения сил Евгения Пригожина через регион. Глава Павловского района Максим Янцов сообщил о последствиях перестрелки, произошедшей 24 июня в районе села Елизаветовка во время прохождения колонны ЧВК. В селе повреждены 19 домовладений. С кем была перестрелка — власти предпочитают не уточнять.

К полуночи 25 июня после 12 часов борьбы с огнем был потушен крупный пожар на нефтебазе в Воронеже, начавшийся, предположительно, после происшествия с военным вертолетом во время прохождения рядом с городом сил ЧВК «Вагнер». Официально власти причины инцидента не комментировали.

На фоне происшествий, связанных с ЧВК «Вагнер», продолжились обстрелы Белгородской области. За 24 июня ВСУ выпустили по гражданским объектам на территории региона 90 единиц различных боеприпасов.

Напомним, 23 июня вечером пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина распространила аудиосообщения, в которых господин Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю ЧВК и сказал, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Колонны бойцов ЧВК в течение суток двигались в сторону Москвы. К вечеру 24 июня стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным об остановке движения вооруженных лиц ЧВК на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.