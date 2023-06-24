В регионах Черноземья начали открывать участки трассы М4 и приступили к ремонту разрушенных дорог

В регионах Черноземья начинают открывать для движения участки трассы «М4 Дон», перекрывавшейся сегодня в связи с движением колонн ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы после заявления Евгения Пригожина с обвинениями Минобороны в ударе по лагерю ЧВК. Так, восстановлено движение в Новоусманском районе Воронежской области, сообщили в райадминистрации.

Власти заявляют об открытии для автомобилей и других участков дорог. Так, снова открыто движение по мосту через поселок Лески на Липецк, сообщил глава Краснинского района Липецкой области Алексей Телков.

По словам губернатора Липецкой области Игорь Артамонов все введенные сегодня ограничения уже начинают отменяться: «В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили — здесь не сложно, сделаем быстро».

Напомним, вчера вечером пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина распространила аудиосообщения, в которых господин Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю ЧВК и сказал, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Колонны бойцов ЧВК в течение суток двигались в сторону Москвы. К вечеру стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным об остановке движения вооруженных лиц ЧВК на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Евгений Пригожин заявил, что частную военную компанию хотели расформировать. По его словам, ЧВК отправились в сторону Москвы, и им оставалось около 200 км. «Мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — заявил Евгений Пригожин.

В результате переговоров подготовлен «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации» с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК, сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко.

О ситуации в Черноземье после действий Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» — в онлайн-трансляции.

Мария Старикова