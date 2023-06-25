ВСУ использовали 90 единиц различных боеприпасов для атак на Белгородскую область 24 июня

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информацию об ударах, нанесенных по региону со стороны Украины за 24 июня. За сутки ВСУ использовали 90 единиц различных боеприпасов для атак по российскому субъекту. По данным властей, из гражданских лиц никто не пострадал.

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Так, в Белгородском районе по селу Красный Хутор было выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – три.

В Борисовском районе по окраине села Березовка насчитали восемь прилетов.

В Валуйском городском округе два артиллерийских снаряда выпустили по селу Кукуевка.

В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый. По нему зафиксировано два прилета.

В Грайворонском горокруге по КПП в селе Козинка было выпущено 34 минометных снаряда, по хутору Понуры – шесть. В городе Грайворон ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на частный дом. Повреждены фасад и труба газоснабжения.

В Шебекинском городском округе из миномета были обстреляны села Белянка и Новая Таволжанка – по ним зафиксировано шесть и два прилета соответственно. По хутору Панков выпущено пять минометных снарядов, по селу Терезовка – три. В городе Шебекино на одно из промышленных предприятий с беспилотника было сброшено взрывное устройство, и «небольшой очаг возгорания оперативно ликвидирован пожарными расчетами».

Владимир Зоркий