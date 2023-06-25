Колонны ЧВК «Вагнер» покинули Липецкую область

Подразделения ЧВК «Вагнер», остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона, сообщили в облправительстве.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщал, что заканчивается движение подразделений ЧВК через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов.
В регионах Черноземья начинают отменять запреты на массовые мероприятия.
Подробнее о ситуации в Черноземье после действий Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» — в онлайн-трансляции.