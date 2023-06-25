Ряд московских вузов 26 июня будут работать в дистанционном формате

Некоторые высшие учебные заведения Москвы в понедельник, 26 июня, будут работать в дистанционном формате, передает ТАСС. В столице этот день объявлен выходным из-за режима контртеррористической операции (КТО).

Как будут работать вузы:

РАНХиГС — с 26 июня и до отдельного распоряжения проведение экзаменов и зачетов проводится в онлайн-формате, не будет проводиться очный прием документов на поступление;

НИТУ МИСИС — 26 июня все зачеты, экзамены и защиты выпускных квалификационных работ пройдут в дистанционном формате, в этот день приемная комиссия будет работать в онлайн-формате;

НИЯУ МИФИ — 25 и 26 июня экзамены будут проводиться дистанционно;

МПГУ — работает в штатном режиме;

НИУ ВШЭ — не меняет режим работы из-за КТО в Москве.

Режим КТО был введен в Москве, Московской и Воронежской областях из-за вооруженного мятежа частной военной компании «Вагнер», который сама ЧВК назвала «маршем справедливости». В Москве были отменены все массовые мероприятия, понедельник объявили нерабочим днем.

Ближе к ночи 24 июня ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер» удалось урегулировать. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа. Предприниматель отправится в Белоруссию. Бойцы ЧВК «Вагнер» должны уйти в полевые лагеря.

Подробнее о последствиях введения режима — в материале «Ъ» «Режим КТО пока не привел к ажиотажу покупателей».

Леонид Уварчев