Politico: США призывали европейские страны к нейтралитету по ситуации с ЧВК «Вагнер»

Американские чиновники в телефонных звонках «успокаивали» европейских коллег по поводу мятежа частной военной компании «Вагнер» в России, сообщили источники Politico. Как утверждает издание, звонки Вашингтона были направлены на то, чтобы укрепить необходимость нейтральности в этом вопросе.

Один из собеседников издания заявил, что «никто не должен» заранее праздновать победу (он использовал выражение «not spiking the football»). Во время телефонных разговоров стороны пришли к выводу, что у Киева сейчас «беспрецедентные возможности для наступления». Вашингтон продолжает следить за перемещением ЧВК «Вагнер».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Бойцы ЧВК, как утверждалось, 24 июня весь день удерживали контроль за военными объектами в Ростове-на-Дону. Российские власти восприняли действия ЧВК как вооруженный мятеж. Владимир Путин назвал происходящее «ударом в спину» России и пообещал, что мятеж будет подавлен. Ситуацию удалось урегулировать ближе к ночи 24 июня. ЧВК «Вагнер» освободила объекты в Ростове-на-Дону и отправилась в полевые лагеря. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Об урегулировании — в материале «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Леонид Уварчев