Минпросвещения: выпускные перенесены в регионах, где введены антитеррористические меры

В российских регионах, где введены контртеррористические меры, перенесли выпускные вечера, сообщила пресс-служба Минпросвещения. В остальных регионах мероприятия проводятся в штатном режиме.

«В Москве, Московской области, ряде других регионов, где введены дополнительные меры антитеррористического характера в соответствии с законодательством, выпускные вечера перенесены»,— сказали в ведомстве (цитата по ТАСС).

В Москве, а также в Воронежской и Московской областях действует режим контртеррористической операции. В столице отменили все массовые мероприятия. В Москве и Подмосковье на неделю перенесли выпускные.

Эти меры ввели после того, как вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону.

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Лаура Кеффер