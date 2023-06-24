Собянин: ограничений на въезд и выезд из Москвы нет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что информация о перекрытии движения на въездах и выездах из города не соответствует действительности. Он уточнил, что из-за усиления проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта.

«Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет. Прошу вас доверять только официальным источникам. Призываю вас продолжать сохранять спокойствие»,— написал господин Собянин в Telegram.

В Москве, а также в Воронежской и Московской областях действует режим контртеррористической операции. В столице отменили все массовые мероприятия и на неделю отложили проведение выпускных.

Ограничения ввели после того, как вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону.

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Лаура Кеффер