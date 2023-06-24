МЧС опровергло введение комендантского часа в Ростовской области

Ростовское управление МЧС назвало фейком распространяемую в Telegram-каналах от его имени информацию о введении комендантского часа в регионе. Утверждается, что такие сообщения «не имеют никакого отношения к ГУ МЧС по Ростовской области».

«Любая подобная информация — фейк, цель которой — посеять панику среди мирного населения»,— говорится в сообщении ГУ МЧС по Ростовской области в Telegram. Ведомство призывает «доверять информации, размещенной на официальных источниках МЧС».

Вместе с тем губернатор Василий Голубев рекомендовал жителям без необходимости не выходить из домов.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин ранее обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Позднее он утверждал, что его бойцы «перешли границу и движутся в Ростов-на-Дону», хотя в городе, по наблюдениям корреспондентов «Ъ», все тихо, на улицах не видно движений вооруженных людей.

Минобороны назвало сообщения Евгения Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. ФСБ возбудила уголовное дело и призвала бойцов компании задержать господина Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину об уголовном деле «в связи с попыткой организации вооруженного мятежа».