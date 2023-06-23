Главные новости к утру 23 июня

Над Курском дважды за ночь сработала система ПВО. В первый раз был сбит беспилотник, информации о разрушениях нет.

На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана. В РАН заявили, что пока извержение не представляет опасности.

По данным «Ъ», нефтекомпании в июне увеличили производство бензина на 5%. Отгрузки топлива на внутренний рынок по-прежнему отстают от плана на 7,5%, а официальный экспорт бензина в июне был на 54% выше, чем год назад.

Сенаторы США предложили приравнять применение Россией тактического ядерного оружия против Украины к нападению на НАТО. Соответствующую резолюцию внесли республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь. Документ носит рекомендательный характер, исполнять его Белый дом не обязан.

По данным БКИ «Скоринг Бюро», в мае резко увеличился уровень просрочки по кредитным картам. По общему объему — 225 млрд руб.— он обновил исторический максимум.

В 2023 году к госсистеме противодействия телефонному мошенничеству «Антифрод» подключат операторов связи ЛНР и ДНР, а затем Запорожской и Херсонской областей, узнал «Ъ». Точные сроки подключения пока неизвестны.

О главных событиях 23 июня — в анонсах «Ъ».