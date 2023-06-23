Главные анонсы 23 июня

В Калининграде генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси проведет встречу с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

К 23 июня завершится оформление новых санкций ЕС против России, затем санкции будут официально опубликованы.

В Нью-Йорке Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в рамках госвизита в США встретится за рабочим обедом с вице-президентом США Камалой Харрис и госсекретарем Энтони Блинкеном.

Суд в Минске в порядке гражданского судопроизводства рассмотрит гражданский иск министерства финансов Белоруссии и заместителя генерального прокурора о возмещении ущерба, причиненного осужденными участниками признанной в стране террористической организации Nexta.

В Москве состоится конференция московского регионального отделения КПРФ, на которой выдвинут кандидата в мэры Москвы. В качестве кандидата будет поддержан внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов.

Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет заседание по поручению президента Владимира Зеленского, на котором будут рассмотрены вопросы коррупции в судах и готовности бомбоубежищ.

Международное рейтинговое агентство Fitch может объявить о действиях по отношению к суверенным рейтингам Украины.

В Германии завершатся крупномасштабные военно-воздушные учения НАТО «Air Defender 23».

В России пройдут выпускные вечера в российских школах.