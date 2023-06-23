Главные анонсы 23 июня

В Калининграде генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси проведет встречу с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.
К 23 июня завершится оформление новых санкций ЕС против России, затем санкции будут официально опубликованы.
В Нью-Йорке Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в рамках госвизита в США встретится за рабочим обедом с вице-президентом США Камалой Харрис и госсекретарем Энтони Блинкеном.
Суд в Минске в порядке гражданского судопроизводства рассмотрит гражданский иск министерства финансов Белоруссии и заместителя генерального прокурора о возмещении ущерба, причиненного осужденными участниками признанной в стране террористической организации Nexta.
В Москве состоится конференция московского регионального отделения КПРФ, на которой выдвинут кандидата в мэры Москвы. В качестве кандидата будет поддержан внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов.
Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет заседание по поручению президента Владимира Зеленского, на котором будут рассмотрены вопросы коррупции в судах и готовности бомбоубежищ.
Международное рейтинговое агентство Fitch может объявить о действиях по отношению к суверенным рейтингам Украины.
В Германии завершатся крупномасштабные военно-воздушные учения НАТО «Air Defender 23».
В России пройдут выпускные вечера в российских школах.