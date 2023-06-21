Отзаседавшиеся

Екатеринбургская городская дума седьмого созыва за пятилетний срок работы приняла свыше 600 решений. Среди них — назначение двух мэров, расширение полномочий глав районов и изменение схемы выборов городских депутатов. Спикеру думы Игорю Володину «не стыдно», как дума перенесла массовые протесты в городе, COVID-19 и начало СВО. Экспертам дума запомнилась тем, что «протестно» не принимала отчеты экс-мэра, а влияние на нее со стороны бывших руководителей администрации города сокращалось.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За пять лет работы екатеринбургская гордума приняла больше 600 решений

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ За пять лет работы екатеринбургская гордума приняла больше 600 решений

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Екатеринбургская городская дума была избрана в 2018 году. За пятилетний срок работы она приняла 611 решений. Сразу после избрания назначила новым главой Екатеринбурга заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского. Затем практически единогласно решила повысить зарплату мэру и другим сотрудникам администрации, но вскоре передумала это делать.

«Дума сразу начала показывать, что она тоже власть и не готова идти на поводу у администрации. Это было заметно, когда депутаты не приняли отчет Александра Высокинского о его работе в 2018 году. Это было протестное решение. Позднее со спорами принимался бюджет на 2020 год. Многие комиссии не принимали его, но в итоге, хоть и с трудом, на думе его утвердили»,— рассказал экс-глава городского избиркома и советник вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Илья Захаров.

В 2019 году Екатеринбург прогремел на всю страну из-за массовых протестов против строительства храма Святой Екатерины на набережной у Театра драмы. В феврале того же года дума присвоила этому земельному участку статус «земель религиозного назначения». После того как на площадке появился строительный забор, жители массово начали выходить на протесты. В октябре в Екатеринбурге прошел общегородской опрос по поводу новой площадки для строительства. Победила территория бывшего Уральского приборостроительного завода. Впрочем, строительство так и не началось.

«Ни в одной думе не было такого противостояния, которое мы видели в сквере. Весь этот проблемный вопрос городская дума взяла на себя. Я считаю, что голосование прошло успешно и народ успокоился»,— отметил в разговоре с «Ъ-Урал» председатель думы седьмого созыва Игорь Володин.

В том же году дума Екатеринбурга расширила полномочия глав районных администраций: после этого они могут разрабатывать стратегии развития, вносить предложения по формированию бюджета и решению финансовых вопросов. А позднее приняла положение, согласно которому главу города и депутатов не будут лишать полномочий за незначительные ошибки в декларациях о доходах.

Господин Володин также отметил, что дума «пережила COVID-19». Во время пандемии работала горячая линия. «К каждому подходили индивидуально, оказывали различную помощь, в том числе юридическую. Часто были ситуации, когда депутаты скидывались деньгами, чтобы оказать материальную помощь кому-то, купить медикаменты и продукты»,— рассказал он.

В феврале 2021 года дума Екатеринбурга избрала новым главой города Алексея Орлова. Повысить его зарплату депутаты согласились уже в марте 2023 года. Отмечалось, что после этого доходы господина Орлова выросли со 191,7 тыс. до 217,2 тыс. руб. в месяц.

Председатель думы положительно оценил и работу горячей линии по СВО, а также взаимодействие депутатов и юристов думы, которые помогли решить конфликты с банками.

В апреле депутаты, несмотря на споры и критику, изменили схему выборов думы нового созыва. Количество депутатов в думе сократили с 36 до 35: 25 из них будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам. В прежней редакции действовала равная пропорция — 18/18. Количество одномандатных округов увеличили с 18 до 25.

«Все это время была непростая экономическая ситуация, но мы работали. Бюджет наполнялся и неплохо. Работа была проведена грандиозная. И за нее не стыдно. Гордума всегда активно работала. Не было простоев даже в условиях пандемии, когда многие ушли на дистант, а мы находили в себе силы встречаться с гражданами, выезжать на места»,— вспомнил господин Володин.

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков сказал, что дума седьмого созыва стала «элементом нового концепта». «Дума придерживалась концепции развития Екатеринбурга совместно с развитием Свердловской области. И это идет в противовес предлагаемой ранее концепции Аркадия Чернецкого и Владимира Тунгусова (руководители Екатеринбурга в 1990–2000-е годы). По их идее, город должен был развиваться благодаря тому, что у него есть конфликт с областью. Теперь же дума стала элементом обычной вертикали власти»,— пояснил господин Русаков. Он также отметил, что влияние бывших руководителей администрации города на думу Екатеринбурга сокращается. «Изначально дума была не столько проявлением демократии, сколько проявлением лоббизма. Сначала там были руководители розничных торговых сетей, потом строители. Последний созыв был скорее “антитунгусовский”. Если раньше Тунгусов продвигал своих людей в думу, то теперь его персоны уходят»,— сказал Андрей Русаков.

По его словам, примером этого стал уход из «Единой России» главы партийной фракции в думе Иры Овчинниковой. В разговоре с «Ъ-Урал» она сказала, что приняла такое решение после проигрыша на праймериз в новый созыв гордумы, а его итоги назвала «подтасованными». «Ира Овчинникова — наследие прошлой эпохи. Но это был первый случай такого публичного демарша со сторон руководителя фракции. С другой стороны, если бы у нее был электорат, она бы не проиграла праймериз. А если бы она представляла политический интерес, то после проигрыша ее поставили бы в партийный список»,— заверил господин Русаков. Кроме того, о завершение своей политической карьеры заявил вице-спикер гордумы Виктор Тестов, сняв свою кандидатуру с праймериз.

Выборы депутатов нового созыва думы Екатеринбурга пройдут в течение двух дней — 9 и 10 сентября.

Катерина Якушева