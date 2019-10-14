В Екатеринбурге подвели окончательные итоги опроса по храму Теперь с горожанами обещают обсудить проект собора

Избирательная комиссия Екатеринбурга сообщила окончательные итоги опроса по площадке для строительства храма святой Екатерины. По данным горадминистрации, участие в голосовании приняли более 97,1 тыс. человек — 8,94%. Из них территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17) выбрали 56 тыс. человек (57,66% участников), участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей – набережной Рабочей Молодежи – улицы Челюскинцев — 38,3 тыс. участников (39,49%). Остальные 2,7 тыс. опросных листа (2,85%) были испорчены.

Глава избирательной комиссии Вадим Антошин отметил, что подсчет результатов комиссия из 10 человек проводила в ручную на протяжении 13 часов. «Это интересный, необычный для нас опыт»,— отметил он. Далее комиссия сформирует протокол и направит его в городскую думу, а его копию — главе города Александру Высокинскому.

Господин Высокинский, комментируя результаты, добавил, что ожидаемая явка — до 200 тыс. человек не подтвердилась, и порядка 100 тыс. бюллетеней пришлось уничтожить. «В целом мы вместе с горожанами написали новую историю города, завершили долгие обсуждения по собору Святой Екатерины, которые продолжались в течение 10 лет, нашли достаточно легитимный инструментарий, с помощью которого можно делать прямой срез мнения населения»,— отметил глава города по итогам опроса. Он пообещал, что архитектуру собора также обсудят с горожанами.

Согласно порталу администрации города, результаты опроса имеют рекомендательный характер, но ранее Александр Высокинский подчеркнул, что «волеизъявление станет прямым указанием строить собор в месте, выбранном жителями».

Опрос проходил 13 октября. По словам Вадима Антошина, нарушений во время голосования зафиксировано не было. Но независимые наблюдатели из «Голоса» заявили, что из-за действия «административного ресурса на опросных пунктах уже утром создаются очереди из людей, которые хотели отчитаться перед начальством о голосовании за храм на месте завода».