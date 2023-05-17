«Непонятно, как теперь работать»

В Екатеринбурге предварительно утвердили новую схему одномандатных округов для выборов депутатов в городскую думу. Решение принято на заседании комиссии думы по местному самоуправлению после доклада председателя Ленинского избиркома Вадима Антошина. Вместо 18 избирательных округов будет 25 — по числу депутатов, избирающихся по ним. Некоторые округа включают в себя территории двух или трех районов, что, по мнению депутатов, усложнит работу с местными администрациями. В Ленинском избиркоме заверили, что других вариантов быть не может.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутатам объяснили, как распределят округа для предстоящих выборов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутатам объяснили, как распределят округа для предстоящих выборов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутаты Екатеринбургской гордумы на заседании комиссии по местному самоуправлению 17 мая утвердили обновленную схему одномандатных округов для выборов нового состава думы. Об изменениях депутатам сообщил председатель Ленинской районной территориальной избирательной комиссии Вадим Антошин. «24 апреля в Устав города внесли поправки, согласно которым в этом году 10 депутатов будут избираться в думу по партийным спискам, а 25 депутатов — по одномандатным округам. Это требует увеличения числа округов с 18 до 25»,— пояснил господин Антошин. Отметим, в прежней в редакции устава города предполагалась равная пропорция: 18 депутатов шли по партспискам, еще 18 — по округам.

Согласно обновленной схеме, в Академическом районе будет два округа (№1, который включит часть Ленинского, и №2), в Верх-Исетском районе — три (№3, №4, №5 включит часть Ленинского), в Железнодорожном — три (№6, №7 и №8 включат части Верх-Исетского), в Кировском — три (№9 включит часть Октябрьского, №10, №11), в Ленинском — два (№12, №13), Октябрьском — два (№14, №15), в Орджоникидзевском — пять (№16–19, №20 включит части Кировского и Железнодорожного), в Чкаловском — пять (№21 включит части Ленинского и Октябрьского, №22–25).

«Общая численность избирателей на 1 января 2023 года в Екатеринбурге составляла свыше 1,1 млн избирателей. Границы округов определялись так, чтобы в них было примерно одинаковое количество избирателей — норма представительства в среднем составила 44,7 тыс. человек. Ранее в округах было в среднем 62 тыс. человек. Предполагается, что теперь депутаты будут ближе к избирателям»,— подсчитал Вадим Антошин.

Корректировка границ увеличила количество трансграничных округов — тех, которые относятся сразу к нескольким административным районам. Вместо двух, таких стало семь. По словам депутата Виктора Сомикова, это может усложнить работу депутатов. «Примерно 30% задач депутата — это работа с районной администрацией. Я не завидую тем коллегам, у которых на участке будут два или три района. Непонятно, как строить работу. Когда ты базируешься в одном районе, ты находишься в плотном контакте с его администрацией. Но как работать, когда твой участок в трех районах? Даже некоторые мероприятия будут проходить одновременно»,— сказал господин Сомиков.

Вадим Антошин ответил, что обновленная схема — оптимальный вариант из расчета средней нормы представительства. «Сложно сказать, что это будет удобно для избирателей, но у нас не было другого выбора. Мы пытались смягчить ситуацию. Даже нашли один вариант, который позволил бы сократить количество трансграничных округов, но тогда у нас количество самих округов сократилось до 24, а нужно 25»,— объяснил он. Господин Сомиков предложил к следующим выборам повторно пересмотреть границы участков.

В управлении по юридической работе думы отметили, что новую схему одномандатных округов должны утвердить в течение 30 дней после внесения изменений в Устав города — до 24 мая. В случае если дума не сделает этого, полномочия перейдут Ленинскому избиркому (после ликвидации избиркома Екатеринбурга в 2022 году он стал администратором муниципальных выборов в городе).

На комиссии предложенную схему поддержали восемь из девяти присутствовавших депутатов, воздержался от голосования Константин Киселев. Вопрос вынесли на очередное заседание думы, которое может пройти 23 мая.

«Перенарезка округов нужна для того, чтобы партия власти сохранила подавляющее большинство депутатов. И, насколько мне известно, “Единая Россия” нацеливается выиграть все 25 округов. Из 10 мандатов, разыгрываемых по партспискам, “Единая Россия” нацелена примерно на пять мест»,— предположил политолог Сергей Мошкин.

По его данным, корректировка границ округов вызвала споры среди партий и «околовластных персон». «Дума сегодня формально утвердила уже принятое решение. Работа над перенарезкой округов велась несколько месяцев. Это была внутрикабинетная и конфликтная история, которая затрагивала интересы многих депутатов, в том числе от “Единой России”. Прошла перенарезка, и часть лакомой территории, на которую конкретный депутат делал ставку, передали другому. А территорию, на которой он не был и где его не знают, ему прирезали, а это для него непаханая земля»,— добавил господин Мошкин.

Выборы депутатов нового созыва думы Екатеринбурга должны пройти в сентябре.

Катерина Якушева