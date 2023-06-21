Песков: средства по борьбе с беспилотниками справились в ходе атаки на Подмосковье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака трех беспилотников на объекты в Подмосковье, произошедшая сегодня, 21 июня, утром, была пресечена благодаря использованию средств по борьбе с БПЛА.

«Была атака, средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей. Сейчас соответствующие органы расследуют»,— сказал пресс-секретарь журналистам.

Вопрос, были ли эти БПЛА сбиты, господин Песков переадресовал Министерству обороны РФ, уточнив, что, «по крайней мере, они были нейтрализованы».

Ранее сегодня, 21 июня, Минобороны России сообщило, что пресекло попытку Украины нанести удары тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам в Московской области. Пострадавших и разрушений нет, заверили в оборонном ведомстве. Саму атаку военные квалифицировали как теракт. В ведомстве уточнили, что все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что два беспилотника упали на подлете к складам одной из воинских частей. По данным СМИ, эти два БПЛА были посажены в районе расположения 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии. Третий беспилотник упал недалеко от деревни Лукино в Новой Москве.

В прошлый раз атака с помощью БПЛА была совершена на Москву 30 мая. Минобороны говорило, что в атаке участвовало восемь украинских беспилотников, пять из них сбили системы ПВО в Подмосковье. Были зафиксированы повреждения в трех жилых домах. СКР возбудил дело по ст. 205 УК РФ (теракт).

Подробнее об атаке 30 мая — в публикации «Ъ» «Ложные цели».

Эрдни Кагалтынов