Минобороны обвинило Киев в попытке атаковать беспилотниками объекты в Подмосковье

Минобороны России сообщило, что пресекло попытку Украины нанести удары тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам в Московской области. Пострадавших и разрушений нет, заверили в оборонном ведомстве. Саму атаку военные квалифицировали как теракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Андрея Воробьева Фото: телеграм-канал Андрея Воробьева

Минобороны заявило, что все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. «В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет»,— говорится в пресс-релизе ведомства в Telegram.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что два беспилотника упали на подлете к складам одной из воинских частей. По данным СМИ, эти два БПЛА были посажены в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии. Третий беспилотник упал недалеко от деревни Лукино в Новой Москве.

В прошлый раз атака с помощью БПЛА была совершена на Москву 30 мая. Минобороны говорило, что в атаке участвовало восемь украинских беспилотников, пять из них сбили системы ПВО в Подмосковье. Были зафиксированы повреждения в трех жилых домах. СКР возбудил дело по ст. 205 УК РФ (теракт).

Подробнее о ЧП — в публикации «Ъ» «Ложные цели».

Лаура Кеффер