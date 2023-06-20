Главные новости за 20 июня. Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов

В результате ЧП на Тамбовском пороховом заводе погибли четыре человека

Воронежское отделение СРЗП планирует выдвинуть на губернаторские выборы Ярослава Тарасова

Бывшему воронежскому прокурору Андрею Авдееву не удалось отменить приговор за коррупционное преступление

«Черкизово» вложит 360 млн рублей в расширение воронежской площадки по производству мяса курицы

Белгородский аэропорт за 2022 год увеличил чистый убыток до 161 млн рублей

22 июня в Липецкой области по новым правилам стартуют шесть муниципальных избирательных кампаний

Более 120 единиц боеприпасов использовали ВСУ для атак на Белгородскую область 19 июня