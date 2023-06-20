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Белгородский аэропорт за 2022 год увеличил чистый убыток до 161 млн рублей

По итогам 2022 года управляющее белгородским аэропортом ООО «Международный аэропорт Белгород» (входит в холдинг «Новапорт») сократило выручку и увеличило чистый убыток. Это следует их бухгалтерской отчетности общества, опубликованной Rusprofile.

В прошлом году убыток аэропорта составил 161 млн руб., тогда как годом ранее — 12 млн руб. Выручка уменьшилась с 550,8 до 368 млн руб. В последний раз компания получала чистую прибыль в 2017 году.

Убытки связаны с простоем аэропорта в связи с проведением СВО. Сразу после ее начала Росавиация установила запрет на авиасообщение с Воронежем, Белгородом, Курском и Липецком, а также еще рядом аэропортов юга РФ. В Черноземье, как и ранее, рейсы выполняет только аэропорт Тамбова, откуда можно улететь в Москву и Санкт-Петербург.

В начале года правительство РФ выделило аэропортам юга и центра РФ почти 2,5 млрд руб. компенсации расходов в связи с продлением ограничения полетов. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Источник финансирования господдержки — средства резервного фонда кабмина. Средства можно будет направить частично на расходы по обычным видам деятельности или на оплату процентов по кредитам за декабрь 2022 года — март 2023-го.

Мария Старикова

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