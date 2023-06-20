Более 120 единиц боеприпасов использовали ВСУ для атак на Белгородскую область 19 июня

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал информацию об ударах, нанесенных ВСУ по приграничному региону РФ за 19 июня. Украинские военнослужащие использовали в этот день более 120 единиц различных боеприпасов, но из мирных граждан, по официальным данным, никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Так, в Белгородском районе со стороны Украины из артиллерии обстреляли село Солнцевка – по нему зафиксировано 23 прилета. А на село Журавлевка с беспилотников сбросили две мины и одну гранату.

В Валуйском городском округе из РСЗО был обстрелян хутор Михайловка, по которому зафиксировали 15 прилетов. По селу Соболевка ВСУ выпустили один артиллерийский снаряд, в результате оказалась повреждена кровля складского помещения сельхозпредприятия.

В Волоконовском городском округе из миномета (15 прилетов) обстреляли окраину хутора Старый. Также 15 артиллерийских снарядов было выпущено по окраине села Тишанка.

В Грайворонском горокруге по окраине села Сподарюшино было выпущено десять минометных снарядов, по окраине поселка Горьковский – пять минометных снарядов, по селу Пороз – три. В результате в Порозе в трех частных домовладениях были посечены фасады и крыши, выбиты окна.

В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину села Репяховка – зафиксировано четыре прилета, а по окраине села Вязовое было выпущено два минометных и три артиллерийских снаряда.

В Шебекинском городском округе по хутору Балки со стороны Украины выпустили девять минометных снарядов. При этом было повреждено остекление в одном частном домовладении и линия электропередачи. Село Середа обстреляли из миномета – по нему зафиксировано шесть прилетов. Также ВСУ сбросили с БПЛА на это село два взрывных устройства. Еще пять минометных снарядов было выпущено по МАПП Шебекино, а в селе Муром с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без разрушений.

За сутки до этого атаки на Белгородчину привели к ранению восьми человек.

Владимир Зоркий