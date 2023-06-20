22 июня в Липецкой области по новым правилам стартуют шесть муниципальных избирательных кампаний

На внеочередной сессии облсовета 20 июня были внесены изменения в региональный закон «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области». Включение в повестку дня этого вопроса в облсовете пояснили майскими изменениями федерального законодательства о выборах. Уже 22 июня в субъекте стартуют шесть муниципальных избирательных кампаний, которые пройдут с учетом правовых новшеств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказал спикер Липецкого областного совета Дмитрий Аверов, речь идет о выборах депутатов представительных органов вновь образованных недавно муниципальных округов: Воловского, Измалковского, Добровского и Становлянского; и в некоторых поселениях: «В связи с этим потребовалось оперативное внесение поправок в региональных закон о муниципальных выборах с учетом изменений федерального избирательного законодательства. В дальнейшем такие же изменения будут внесены в законы о выборах депутатов облсовета и губернатора, об областном и местном референдумах».

В частности, поправками введена норма, которая обязывает зарегистрированного кандидата в случае появления у него судимости сообщать о ней письменно в избирательную комиссию не позднее 18 часов следующего дня. Напротив, из документа исключены нормы, связанные с голосованием по открепительным удостоверениям. Это связано с расширением применения дистанционного электронного голосования. Также введен запрет предвыборной агитации на информационных ресурсах сети «интернет», доступ к которым на территории РФ ограничен Роскомнадзором. Фото- и видеосъемка на избирательных участках впредь не должна нарушать тайну голосования и законодательство о персональных данных: производить ее разрешено наблюдателям и аккредитованным сотрудникам СМИ, которые работающие в редакциях «исключительно по трудовому договору».

Кроме того, законопроект возложил на избирательную комиссию Липецкой области полномочия по подготовке и проведению выборов в городской совет депутатов. Однако решение это должно быть согласовано с ЦИК России.

Владимир Зоркий