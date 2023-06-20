«Черкизово» вложит 360 млн рублей в расширение воронежской площадки по производству мяса курицы

Филиал входящего в группу «Черкизово» семьи Михайловых АО «Куриное царство» «Лиско бройлер» планирует вложить в расширение действующего на территории Лискинского района Воронежской области предприятия по производству мяса курицы 360 млн руб. Об этом рассказали в правительстве Воронежской области. Речь идет о строительстве на «Лиско бройлере» биологической станции очистки. Проект планируется реализовать до 2025 года.

«Лиско бройлер» входит в «Черкизово» с 2014 года. Тогда группа приобрела актив за 5 млрд руб.

Группа «Черкизово» — один из крупнейших в России производителей мясной продукции. Компания входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. Группа включает в себя 16 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов и около 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. Консолидированная выручка компании по итогам 2021 года составила 158 млрд руб. Среди брендов — «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава», Pit Product, Casademont. В 2021 году группа произвела 242,8 тыс. т свинины в живом весе — на 28% меньше, чем в 2020-м (337,11 тыс. т).

Группа активно инвестирует в свои активы, в том числе на территории Черноземья. Так, в ходе ПМЭФ-2023 губернатор Тамбовской области Максим Егоров и гендиректор ПАО «Группа Черкизово» Сергей Михайлов подписали соглашение о намерениях реализовать инвестпроект по строительству восьми свиноводческих площадок откорма на территории региона. Четыре площадки откорма планируется построить в Первомайском районе и еще четыре — в Староюрьевском районе до 2028 года включительно, пояснили в правительстве региона. Объем инвестиций в проект в облправительстве не уточнили, но ранее строительство в Первомайском районе четырех свинокомплексов на 40 тыс. голов каждый оценивалось в целом в 8,5 млрд руб.

Мария Старикова

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