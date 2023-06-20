Жителям Шебекино разрешат въезжать в город без пропусков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира во «ВКонтакте» рассказал, что с 21 июня жителям Шебекино, покинувшим город из-за обстрелов со стороны Украины, разрешат возвращаться домой без пропусков.

«С 6 утра до 21 часа машина будет проезжать в Шебекино свободно, без всяких пропусков. Но с 21 часа до 6 утра въезд в Шебекино будет запрещен, выезд будет разрешен»,— сказал глава региона. Он уточнил, что сотрудники полиции будут отдельно проверять машины, требующие дополнительной проверки.

Накануне Вячеслав Гладков рекомендовал жителям Шебекино приехать в город, чтобы оценить состояние их домов и квартир. По словам чиновника, если в городе будет опасно, приехавших не пропустят на контрольно-пропускном пункте. Оставаться на ночь в Шебекино он не советовал.

С начала июня город Шебекино переживает регулярные обстрелы со стороны Украины. Жители массово покинули город: на 12 июня в белгородских пунктах временного размещения находилось более 6 тыс. человек.

Сегодня, 20 июня, губернатор посетил Шебекино вместе с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. В городе идет широкомасштабная работа по оценке ущерба: ранее сообщалось, что повреждения получили более 700 частных и 113 многоквартирных домов. Власти уже начали восстановительные работы и надеются по возможности к осени вернуть людей в их дома. Ранее к охране порядка в округе после сообщений о мародерстве были привлечены Росгвардия и частные охранные предприятия.

О ситуации в Белгородской и Курской областях — в материале «Ъ» «Обстрелы стали чаще».

Сергей Толмачев, Воронеж