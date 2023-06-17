Захарова видит в мирных инициативах разных стран идеи, «которые могут сработать»

Инициативы разных стран об урегулировании российско-украинского конфликта содержат в себе «интересные идеи, которые могут сработать», считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, эти предложения блокируются Украиной, которая сама себе запретила вести переговоры с Россией.

«Еще раз подчеркну, что мы благодарны каждой стране, каждому государству или каждому общественному деятелю — потому что многие инициативы исходят лично от каких-то видных деятелей, международников, мы благодарны всем, кто говорит о мире, кто говорит об урегулировании, кто хочет быть полезным на этом направлении. Есть и интересные идеи, есть интересные идеи, которые могут сработать»,— сказала госпожа Захарова ТАСС.

Представитель МИД РФ отметила, что в мирных инициативах есть идеи, которые созвучные российским подходам. Среди них она отметила китайский план по урегулированию.

Мария Захарова считает, что вопрос стоит не в качестве инициатив, а в том, что «Украине не дают возможности никакого движения по направлению к миру вашингтонские политтехнологи». По ее мнению, США рассматривают Украину как инструмент воздействия на Россию и регион в целом.

За время российско-украинского конфликта было предложено несколько мирных инициатив. С ними выступали Ватикан, Китай, страны Африки, Бразилия и Индонезия. Украина требует для начала переговоров вывода российских войск с территорий, которые она считает своими. Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине «с учетом сложившихся геополитических реалий».

О визите африканской миссии на Украину и в Россию — в материале «Ъ» «Африка проявила себя миротворчески».

Леонид Уварчев