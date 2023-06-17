Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Захарова видит в мирных инициативах разных стран идеи, «которые могут сработать»

Инициативы разных стран об урегулировании российско-украинского конфликта содержат в себе «интересные идеи, которые могут сработать», считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, эти предложения блокируются Украиной, которая сама себе запретила вести переговоры с Россией.

«Еще раз подчеркну, что мы благодарны каждой стране, каждому государству или каждому общественному деятелю — потому что многие инициативы исходят лично от каких-то видных деятелей, международников, мы благодарны всем, кто говорит о мире, кто говорит об урегулировании, кто хочет быть полезным на этом направлении. Есть и интересные идеи, есть интересные идеи, которые могут сработать»,— сказала госпожа Захарова ТАСС.

Представитель МИД РФ отметила, что в мирных инициативах есть идеи, которые созвучные российским подходам. Среди них она отметила китайский план по урегулированию.

Мария Захарова считает, что вопрос стоит не в качестве инициатив, а в том, что «Украине не дают возможности никакого движения по направлению к миру вашингтонские политтехнологи». По ее мнению, США рассматривают Украину как инструмент воздействия на Россию и регион в целом.

За время российско-украинского конфликта было предложено несколько мирных инициатив. С ними выступали Ватикан, Китай, страны Африки, Бразилия и Индонезия. Украина требует для начала переговоров вывода российских войск с территорий, которые она считает своими. Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине «с учетом сложившихся геополитических реалий».

О визите африканской миссии на Украину и в Россию — в материале «Ъ» «Африка проявила себя миротворчески».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...