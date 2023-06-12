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Коммерсантъ FM
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Кардинал Дзуппи намерен посетить Москву в качестве посланника Ватикана по Украине

Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи планирует отправиться в Россию в рамках мирной инициативы Ватикана по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, второй частью мирного плана «будет путешествие в Москву».

«Есть интерес, есть ожидание со стороны российского правительства, и мы установим контакты с Русской церковью. Поступают сигналы внимания и ожидания»,— сказал кардинал на публичном мероприятии в Болонье (цитата по «РИА Новости»). Ватикан ожидает прима со стороны правительства и Русской православной церкви.

В мае папа римский Франциск поручил кардиналу Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине. Кардинал в начале июня посетил Киев в качестве папского посланника. После возвращения в Рим Маттео Дзуппи заявил о необходимости обсудить поездку с папой римским перед определением дальнейших действий.

За время российско-украинского конфликта было предложено уже несколько мирных инициатив. С ними, кроме Ватикана, выступали Китай, страны Африки, Бразилия и Индонезия. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Киев не поддерживает мирные инициативы Индонезии, Бразилии и стран Африки. Украина требует для начала переговоров вывода российских войск с территорий, которые она считает своими. Президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине «с учетом сложившихся геополитических реалий».

Леонид Уварчев

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