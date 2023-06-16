Песков: Путин открыт для любых идей по разрешению украинского кризиса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поддержит любые идеи, которые позволят урегулировать украинский конфликт. По его словам, глава государства открыт для всех контактов по обсуждению этого вопроса.

«Президент Путин был, есть и остается открытым для любых контактов с целью обсуждения возможных вариантов решения украинской проблемы» ,— сказал пресс-секретарь российского президента на полях ПМЭФ.

Как объяснил Дмитрий Песков, фраза украинская проблема «вызревала» на протяжении многих десятилетий. «Она связана с безопасностью нашей страны, она связана с гарантиями безопасности нашей страны на будущее, она связана с существованием потенциального антирусского и антироссийского центра прямо у наших границ, который всячески подпитывался из-за рубежа, она связана с продвижением Североатлантического альянса вместе с военной инфраструктурой в сторону наших границ»,— уточнил он.

По словам пресс-секретаря российского президента, решить «украинскую проблему» можно разными способами, Владимир Путин поддерживает каждую идею, которая позволит завершить конфликт. «Любые возможные идеи, наборы идей, которые направлены на урегулирование этой проблемы и на завершение этого конфликта, они поддерживаются Путиным. Путин ведет эти разговоры и приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами»,— отметил он. Ранее африканские лидеры с мирной миссией приехали в Киев.

За время российско-украинского конфликта было предложено уже несколько мирных инициатив. С ними выступали Китай, страны Африки, Бразилия, Индонезия. Украина требует для начала переговоров вывода российских войск с территорий, которые она считает своими. Владимир Путин заявлял о готовности Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине «с учетом сложившихся геополитических реалий». Последние переговоры России и Украины по мирному урегулированию конфликта прошли в марте 2022 года в Стамбуле.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева