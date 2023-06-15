Главные новости за 15 июня. Белгород, Липецк, Воронеж, Орел

Белгородская область уже направила почти 1 млрд руб. из федерального бюджета на выплаты жителям приграничных населенных пунктов, регулярно подвергающихся обстрелам ВСУ

Структура группы «Эко-культура» ООО «ТК "Воронеж-агро"» планирует построить в Бобровском районе Воронежской области еще одну очередь тепличного комплекса. Планируется, что на новых мощностях будут выращивать 61,1 тыс. т огурцов в год.

«Северсталь» до 2025 года намерена инвестировать в развитие производства металлоконструкций в Орловской области свыше 3 млрд руб. Инвестиционный проект предусматривает реконструкцию производственного корпуса предприятия и увеличение его мощности до 48 тыс. т продукции в год, что более чем в три раза превышает текущие возможности.

Три компании планируют реализовать на территории Липецкой области инвестиционные проекты в сфере селекции, семеноводства, переработки и хранения масличных. Соглашения с ними подписал на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Игорь Артамонов. Общий объем инвестиций в рамках этих проектов может достигнуть 3 млрд руб.

Василий Тарасов претендует на второй срок на посту председателя Воронежского областного суда. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрит его заявление.

Депутат Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов в своем telegram-канале сообщил, что бойцы чеченского спецназа «Ахмат» «приступили к работе» в Белгородской области. По его словам, бойцы подразделения находятся в приграничных районах региона.

Юрлицо сети заправок «Газпромнефть» в Воронежской области ООО «Химстроймонтаж» по итогам 2022 года нарастило чистую прибыль до 232,7 млн руб., что почти в 18 раз больше показателя 2021 года в 13,7 млн руб.