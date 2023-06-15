Белгородская область направила почти 1 млрд рублей на выплаты жителям приграничья

Правительство Белгородской области за первый день выплат приграничья потратило порядка 500 млн руб. на предоставление 10 тыс. пострадавших компенсаций в размере 50 тыс. руб. каждому. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Средства выделяются из федерального бюджета.

Компенсация представляет собой «единовременную финансовую помощь жителям в связи с частичной утратой имущества первой необходимости или невозможностью использования предметов первой необходимости», уточнили в облправительстве.

Еще более 40 тыс. жителей уже получили выплаты в размере 10 тыс. руб. Таким образом общая сумма перечисленных выплат уже приблизилась к 1 млрд руб.

«Организация получения выплат проводится преимущественно в проактивном режиме. В органах соцзащиты завершается формирование базы данных жителей, которые имеют право на получение выплаты. Если по какой-либо причине сведений о человеке нет в базе данных, то он может обратиться с заявлением в органы соцзащиты по месту фактического нахождения»,— пояснили в облправительстве.

Там также сообщили, что с пятницы, 16 июня, появится возможность заявления на получение данной выплаты через портал госуслуг.

Сергей Калашников

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