Депутат Адам Делимханов заявил о начале «работы» «Ахмата» в Белгородской области

Депутат Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов в своем telegram-канале сообщил, что бойцы чеченского спецназа «Ахмат» «приступили к работе» в Белгородской области. По его словам, бойцы подразделения находятся в приграничных районах региона.

«По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова мы работаем на приграничной территории Белгородской области. Самое главное, у нас есть все необходимое для выполнения поставленных задач. Нет никаких проблем»,— сообщил господин Делимханов.

Точное число бойцов «Ахмата», находящихся в Белгородской области, он не назвал.

С середины июня защиту Белгородской области, подвергающейся обстрелам со стороны Украины, прибывают дополнительные силы. У границ укрепляются подразделения «Ахмата», а Министерство обороны рассказывает об уничтожении вражеской артиллерии, которая атакует населенные пункты региона. За последнюю неделю количество снарядов, падающих на приграничных территориях, снизилось, однако они еще приводят к жертвам и разрушениям.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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