Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Василий Тарасов претендует на второй срок на посту председателя Воронежского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрит заявление Василия Тарасова о рекомендации кандидатом на должность председателя Воронежского областного суда. Конкурс на эту должность был объявлен 28 марта этого года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Василий Тарасов возглавляет Воронежский облсуд с 2017 года. Он родился в 1965 году в Адыгее и большую часть карьеры был сотрудником прокуратуры и судьей в Туапсе и Новороссийске. В 2008–2009 годах работал первым зампредом Тульского облсуда, после чего возглавил Саратовский областной суд.

В мае 2021 года Василий Тарасов стал заместителем председателя Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Сергей Толмачев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...