Василий Тарасов претендует на второй срок на посту председателя Воронежского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрит заявление Василия Тарасова о рекомендации кандидатом на должность председателя Воронежского областного суда. Конкурс на эту должность был объявлен 28 марта этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Василий Тарасов возглавляет Воронежский облсуд с 2017 года. Он родился в 1965 году в Адыгее и большую часть карьеры был сотрудником прокуратуры и судьей в Туапсе и Новороссийске. В 2008–2009 годах работал первым зампредом Тульского облсуда, после чего возглавил Саратовский областной суд.

В мае 2021 года Василий Тарасов стал заместителем председателя Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Сергей Толмачев