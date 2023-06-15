Главные новости к утру 15 июня

Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 62 человек, 29 человек госпитализированы. Владельца кафе «Шаурму хочу», где отравились люди, задержали.

На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Серия взрывов раздалась в Одессе. СМИ также писали о взрывах в Харькове и Кривом Роге.

В Крыму в ночь на 15 июня были сбиты и обезврежены девять беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.

Минэкономики начало пилотное тестирование ГИС «Нормотворчество», в августе к эксперименту подключат другие ведомства. Новая система позволит одновременно работать над проектами нормативных актов сразу всем заинтересованным ведомствам. Подробнее — в материале «Ъ».

Президент России Владимир Путин встретился с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Они обсудили ситуацию вокруг Каховской ГЭС и на Запорожской АЭС.

Правительство Австралии заблокирует открытие нового посольства России на участке рядом с парламентом страны в Канберре по соображениям национальной безопасности. Соответствующий закон примут в ближайшее время.

Газпромбанк собирается выйти на рынок классических облигаций в юанях. Подробнее — в материале «Ъ».

Единый учебник по истории с разделами о военной операции России на Украине для школьников пятых—девятых классов разработают в следующем году, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

О главных событиях 15 июня — в анонсах «Ъ».