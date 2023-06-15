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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 15 июня

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуни. Будет подписана декларация об углубленном стратегическом партнерстве.

В Санкт-Петербурге пройдет второй день международного экономического форума.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Тверской суд Москвы рассмотрит административный протокол о дискредитации армии России, составленный на основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова.

В Северной Осетии завершится реконструкция полос таможенного пункта «Верхний Ларс».

В Швейцарии состоится выступление президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи перед депутатами парламента.

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