Главные анонсы 15 июня

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуни. Будет подписана декларация об углубленном стратегическом партнерстве.

В Санкт-Петербурге пройдет второй день международного экономического форума.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Тверской суд Москвы рассмотрит административный протокол о дискредитации армии России, составленный на основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова.

В Северной Осетии завершится реконструкция полос таможенного пункта «Верхний Ларс».

В Швейцарии состоится выступление президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи перед депутатами парламента.