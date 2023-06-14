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Главные новости за 14 июня. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов

Вьетнамский инвестор может возвести в Тамбовской области предприятие по производству кормов для животных за 1 млрд рублей. Соглашение с властями подписало московское АО «Лемниската», которое является «резидентом в Тамбове» вьетнамской компании «Вьет-Нга».

Владелец воронежского маслозавода Bunge Карен Ваценян получил контроль над «ЭксОйл Групп». Из этого бизнеса вышел владевший 25% в структурах группы бывший посол России на Украине и экс-министр здравоохранения РФ Михаил Зурабов.

При обстреле курского райцентра Глушково ранены два человека. Также повреждены жилые дома, административные здания, детсад, дом культуры и автомобили.

Председателем Тамбовского областного суда назначена Наталия Бурашникова. На этом посту она сменила Евгения Соседова, который 18 апреля ушел в почетную отставку.

Курский филиал МТС возглавил Семен Розенберг. До прихода в эту компанию он работал в одном из филиалов «Ростелекома».

В белгородском городе Шебекино после двухнедельного перерыва запускают холодное водоснабжение. Ранее это было невозможно из-за отсутствия электроэнергии, связанного с интенсивными обстрелами райцентра.

В Курске власти нашли временных перевозчиков на 14 маршрутов общественного транспорта. Большинство контрактов действуют до осени

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