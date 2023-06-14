Председателем Тамбовского областного суда назначена Наталия Бурашникова

Зампред Тамбовского областного суда Наталия Бурашникова назначена председателем суда на шестилетний срок полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. На этой должности она сменила Евгения Соседова, который 18 апреля ушел в почетную отставку.

Еще в феврале Наталия Бурашникова была рекомендована Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) РФ на должность председателя облсуда. Также на пост главы претендовала зампред Наталия Босси.

Наталия Бурашникова родилась в 1973 году. Судьей работает с 2005 года. В 2005–2012 годах трудилась в Котовском городском суде, затем перешла в Тамбовский областной суд. В 2016 году стала заместителем председателя, в 2022 году продлила полномочия.

Олег Мухин