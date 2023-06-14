При обстреле курского райцентра Глушково ранены два человека; пострадали детсад и дом культуры

Райцентр Глушково Курской области попал под украинский обстрел. Зафиксировано семь попаданий, рассказал губернатор Роман Старовойт.

«Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести. Сейчас они находятся в Глушковской центральной районной больнице, им оказывается вся необходимая помощь»,— сообщил глава региона.

В ближайшее время раненых переведут в областную больницу.

Пострадали окна и балконы в двух многоквартирных домах, а также окна, фасады и крыши двух частных домовладений.

Есть разрушения в детском саду, районном Доме культуры и двух административных зданиях.

Повреждены четыре автомобиля. Часть поселка осталась без электроснабжения.

«Наши пограничники сбили над поселком беспилотный летательный аппарат, который предназначался для корректировки огня по населенному пункту»,— добавил Роман Старовойт.

Нынешний обстрел — самый масштабный для Глушково с начала спецоперации на Украине. Ранее поселок попадал под украинский огонь 18 мая (дважды) и 13 июня.

Что происходит в Черноземье 14 июня в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин